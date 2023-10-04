وكيل "زراعة الشرقية" يعلن حصاد 5500 فدان من محصول السمسم

الشرقية- فتحية الديب

يعتبر السمسم من المحاصيل الزيتية المهمة، ويطلق عليه المنتج الذهبى، ويزرع أساسا للحصول على بذوره التى تستخدم فى إنتاج بعض المواد الغذائية. حيث أن بذوره غنية فى الزيت والبروتين والكالسيوم، كما أن السمسم من المحاصيل المربحة ذات العائد الاقتصادى وغير مكلف ماديا فى زراعته، ويزرع السمسم فى مصر أساسا لصناعة الحلاوة الطحينية والطحينة.

وقال المهندس "حسين طلعت" وكيل مديرية الزراعة بالشرقية، ل" اليوم السابع" أنه تم حصاد 5500 فدان من إجمالى المساحة المنزرعة داخل المحافظة هذا العام التى بلغت 13311 فدانا.

وأوضح وكيل زراعة الشرقية: أن أفضل ميعاد لزراعة السمسم فى الفترة من منتصف أبريل حتى نهاية مايو، ويؤدى التكبير أو التأخير عن ذلك إلى انخفاض معدل انتاج الفدان من البذور، وتجود زراعته فى الأراضى الصفراء الخفيفة والثقيلة والطينية جيدة الصرف، ويمكن زراعته فى الأراضى الرملية بعد إضافة 15-20 مترا مكعبا من سماد بلدى قديم مع توافر مياه الرى، توعية المزارع قبل الزراعة بضرورة تجهيز الأرض وتنعيمها والتخلص من الحشائش أثناء الخدمة قبل الزراعة، حيث تنمو الحشائش أسرع من نباتات السمسم فى المرحلة الأولى من حياتها، والتخلص من الحشائش أثناء هذه الفترة يزيد من قوة بإدارات السمسم علاوة على المحافظة على عدد النباتات بالفدن، ويحتاج الفدان من 3 إلى 4 كيلو جرام تقاوى فى حالة الزراعة اليدوية ويجب زراعة التقاوى المنتقاة من الأصناف جيزة 32 وتوشكى 1، وشندويل3.

فيما قال المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إن زراعة السمسم تتركز فى مراكز "بلبيس- أبو حماد - مشتول السوق" والفترة الماضية زادت المساحات المزروعة بالسمسم لكونه محصولا مربح وغير مكلف فى زراعته، والربحية فى آخر العام جعلت المزارع يقبل على زراعته فهو من المحاصيل لو المزارع اهتم بها يكون له مردود اقتصادى مربح معه آخر العام، مضيفا أن مدة زراعة محصول السمسم أربعة أشهر فقط، فهو محصول متوسط العمر عمره 120 يوما، تبدأ زراعته من 15 أبريل وتنتهى فى 30 مايو، وحاليًا المحصول فى مرحلة النضج وعندما تبدأ العيدان فى الجف يتم الحصاد، ويتم الحصاد فى 15 أغسطس فى المساحات المنزرعة مبكرا، والفدان يتكلف 4 كيلو تقاوى متوسط سعر الكيلو لا يتعدى 50 جنيها، وفى نهاية الموسم متوسط إنتاج الفدان ما بين 500 إلى 600 كيلو، يتراوح سعر البيع 25 جنيه ومديرية الزراعة تحرص على توفير التقاوى للمزارع ويتم توزيع الأصناف الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.