وفود أثرية من التشيك والنمسا تزور هرم هوارة فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

شهدت منطقة هرم هوارة الأثرية بمحافظة الفيوم اليوم زيارة وفد سياحى تشيكى ووفد آخر من النمسا لمشاهدة جمال المنطقة الأثرية.



وقالت نيرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، أن المحافظة تشهد حالة من الرواج السياحى، لم تشهدها المناطق الأثرية بها منذ سنوات طويلة.



وأوضحت نرمين عاطف، أن هناك حالة من الإقبال السياحى لزيارة المعالم الأثرية بمحافظة الفيوم، وكانت من أكثر المناطق التي شهدت زيارات متعددة من الوفود السياحية منطقة هرم هوارة، وذلك للاستمتاع بمشاهدة تصميمه المميز، باعتباره أحد الرموز المهمة التي تمثّل السياحة في الفيوم.



ولفتت نيرمين عاطف، إلى أن محافظة الفيوم تتميز بسمات طبيعية مميزة جعلت منها مقصداً للسياح على مر العصور، حيث اشتهرت بمعالمها السياحية، وانتشرت بأنحائها المناطق الأثرية التى يفد إليها المعجبون من جميع دول العالم، فامتلكت بذلك كل المقومات التي تضعها على خريطة السياحة العالمية.



وكشفت مديرة إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، أنها حرصت على رصد حركة السياحة بالمناطق الاثرية بمحافظة الفيوم ومتابعتها بصورة دورية وجاء ذلك فى إطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار، والدكتور على البطل مدير عام آثار الفيوم بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.







الوفود السياحية (1)



الوفود السياحية (2)