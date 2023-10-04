مع انتشار بق الفراش بفرنسا.. تعرف على أعراض حساسية البق وكيفية علاجها

كتبت إيناس البنا

ينتشر بق الفراش على نطاق واسع فى باريس فى الوقت الحالى، وحشرة البق عادةً ما تدخل إلى منزلك من مكان موبوء بالحشرة، من خلال الأمتعة أو الأثاث، وبما أنها حشرة صغيرة الحجم وتجيد الاختباء أثناء النهار، فمن السهل عليها الدخول إلى منزلك دون علمك بذلك.

علامات بق الفراش

وفقا لموقع " express" فأن لدغات بق الفراش تسبب حكة شديدة وغير مريحة حيث تكون أكثر نشاطًا فى الليل، لذلك تحدث اللدغات غالبًا أثناء نومك، لكنها ليست خطيرة فى العادة، ويمكن التعرف على علامات بق الفراش من خلال:

لدغات بأماكن الجلد المكشوف:

تظهر لدغات بق الفراش عادةً بنمط عنقودى أو خطى فى مناطق الجلد المكشوفة مثل الذراعين والساقين والرقبة والوجه.

ظهور نتوء بالجلد:

تشبه عادة كدمات صغيرة حمراء أو نتوءات مرتفعة على الجلد الأسود أو البنى، وقد تبدو أرجوانية وقد يكون من الصعب رؤيتها.

الحكة:

يمكن أن تسبب لدغات بق الفراش حكة شديدة، وقد تستمر الحكة لعدة أيام.

علاج لدغات بق الفراش

على الرغم من أن لدغات الحشرات يمكن أن تكون غير مريحة، إلا أن الخبر السار هو أنها عادة ما تختفى من تلقاء نفسها خلال أسبوع أو أسبوعين، وتساعد الخطوات التالية على تسريع الشفاء:

تنظيف المنطقة:

اغسل المنطقة المصابة بلطف بالماء والصابون لتقليل خطر العدوى، وتجنب الفرك، لأن ذلك قد يؤدى إلى تهيج اللدغات.

استخدام مراهم الستيرويدات الموضعية:

يمكن للصيدلى تقديم المشورة بشأن أفضل كريم أو مرهم هيدروكورتيزون بدون وصفة طبية والذى يمكن أن يساعد فى تخفيف الحكة والالتهاب.

مضادات الهيستامين:

تناول مضادات الهيستامين عن طريق الفم مثل بيريتيز يمكن أن يساعد فى تقليل الحكة والانزعاج.

تجنب خدش الحبوب:

على الرغم من أن الخدش قد يكون أمرًا مغريًا، إلا أنه قد يؤدى إلى الإصابة بالعدوى والشفاء لفترة طويلة. حاول مقاومة الرغبة فى خدش اللدغات.

استخدام الكمادات الباردة:

يمكن أن يؤدى وضع شيء بارد مثل قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء البارد إلى تخفيف الحكة وتقليل التورم.

كيفية التحقق من وجود البق فى منزلك

الفحص والتنظيف: قم بفحص الفراش والمرتبة والمنطقة المحيطة بدقة بحثًا عن علامات وجود بق الفراش، واغسل وجفف الفراش، بما فى ذلك الملاءات وأغطية الوسائد وأى قطعة ملابس قد تلامس الفراش، على نار عالية لمدة 30 دقيقة على الأقل لقتل أى حشرات.

ابحث عن متخصص: إذا كنت تشك فى وجود بق الفراش فى منزلك، فمن الأفضل الاتصال بخدمة مكافحة الحشرات المتخصصة أو المجلس المحلى للقضاء بشكل فعال.

أخذ احتياطاتك أثناء السفر: عند السفر، قم بفحص غرف الفندق بحثًا عن علامات وجود بق الفراش، وأبقى أمتعتك بعيدة عن الأرض وتفحص الأمتعة والملابس قبل إعادتها إلى غرفتك

إذا استمرت أعراضك، أو تفاقمت، أو إذا واجهت رد فعل تحسسى شديد، مثل صعوبة التنفس أو تورم الوجه أو الحلق، فاطلب العناية الطبية الفورية”.