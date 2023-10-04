مصر الرقمية.. 100 مليار جنيه تكلفة تطوير الإنترنت ومد الكابلات الضوئية بالمحافظات

كتبت هبة السيد

نفذت الدولة عدداً من المشروعات لتطوير البنية الرقمية المحلية، منها تنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات باستثمارات 100 مليار جنيه فى مراحلها الثلاثة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية، اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية.

وأثمرت الجهود المبذولة لتطوير البنية الرقمية، في نمو اشتراكات الإنترنت الثابت 4 أضعاف، وزيادة متوسط سرعات الانترنت بنحو 10 أضعاف، كذلك تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى مطلع 2019 وذلك وفقا لشركة أوكلا العالمية.

كذلك تم تنفيذ خطة لمد كابلات الألياف الضوئية بجميع أنحاء الجمهورية بتكلفة 150 مليار جنيه، كذلك مشروع ربط كافة المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31.5 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية، وقد تم حتى الآن ربط أكثر من 22 ألف مبنى حكومى بهذه الشبكة. وجارى العمل على استكمال ربط باقى المباني.

كذلك ربط المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، ونحو 2500 مدرسة و270 فندق، بكابلات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى مشروعات حياة كريمة حيث تم مد الكابلات الضوئية ل77 قرية.