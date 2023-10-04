مصرع شاب فى تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بالشرقية

لقى شاب مصرعه فى تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نصف نقل بالشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح ، مدير أمن الشرقية، إخطارا بوقوع تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نصف نقل أمام قرية الشروة، ونتج عن ذلك مصرع "السيد م م" 35 سنة مقيم حوض نجيح مركز ههيا.

انتقلت على الفور قوات الشرطة حيث أشرفت على نقل الجثة إلى مستشفى أبوكبير المركزى، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتم إخطار النيابة العامة التى قررت تحديد سبب الوفاة والتصريح بدفنها انتداب مهندس فني من المرور، لتحديد سبب الحادث ومدى صلاحية السيارة والدراجة النارية للسير على الطريق، وتكثيف تحريات المباحث للتأكد عما إذا كان هناك شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.



