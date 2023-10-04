محافظة الجيزة تنتهى من رصف وتطوير وتركيب إنترلوك لـ13 شارعا بالعمرانية

كتبت – مرام محمد

تنفذ محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع الحيوية بحي العمرانية، لتسهيل حركة سير المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حي العمرانية في أعمال الرصف والتطوير التي يشهدها قطاع العمرانية الشرقية والتي تعد نقلة حضارية غير مسبوقة، مشيراً بأنه تم رصف وتطوير 5 شوارع حيوية وهم شارع الجزائر والعيد والهادي والبوسطة وامتداد البوسطة (عبد الصمد) وذلك بإجمالي أطوال 8.2 كم.

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من تطوير 8 شوارع ببلاط الانترلوك بالعمرانية الشرقية، شملت شارع تحتمس وشارع عمار بن ياسر وشارع بن خلدون وشارع أسامة بن زيد وشارع علي ابن أبي طالب وشارع فاطمة الزهراء وشارع صفوت وشارع التوني.

وأوضح محافظ الجيزة أن الشوارع التي تم تطويرها ستساهم تيسير الحركة المرورية والتسهيل علي المواطنين وتقع ضمن خطه تطوير الشوارع المتفرعة والمؤدية الي محور لربطها الفريق كمال عامر.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري والمتابعة الميدانية للشركات المنفذة لضمان تنفيذ الأعمال طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية من طبقه الرصف وأرصفه المشاه ودعم الطرق بأعمدة الإنارة اللازمة مع مراعاة تدعيم الشوارع ببالوعات صرف للأمطار لتساهم في تصريف مياه الأمطار خلال موسم الشتاء.

جدير بالذكر بأن منطقة العمرانية الشرقية شهدت رصف وتطوير 15 شارع وهم "المخزن وخطاب والمعاون ورمسيس وطيبة والمدرسة والشوربجي وناصر ووجيه الدكروري والشهيد الحي والمصانع وباسيلي وميادين العمرانية والجداوي بالعمرانية الشرقية.