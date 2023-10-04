مبادرة لزراعة شتلات الزيتون ونظافة شاطئ البحر فى العريش

شمال سيناء - محمد حسين

نظم فرع جهاز البيئة بشمال سيناء بالتعاون مع جامعة العريش ومحافظة شمال سيناء، مبادرة لزراعة شتلات الزيتون ونظافة شاطئ البحر، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.

وقالت المهندسة رضوى سامي شاهين مدير فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء فى بيان صحفى، إن المبادرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، وضمن مبادرة اتحضر للأخضر.

أضافت أن المبادرة بدأت بنظافة شاطئ البحر، بجانب زراعة شتلات الزيتون في حديقة المساعيد البحرية والشوارع والميادين والمدارس، بجانب عقد ندوات حول أضرار النفايات البلاستيكية، مشيرة إلى أهمية توعية الأفراد بأضرار التلوث البلاستيكي، وأهمية إيجاد حلول لمشكلة مخلفات البلاستيك التي تضرب الصحة والاقتصاد والبيئة، وضرورة تعديل السلوكيات البيئية الخاطئة، وجهود الدولة المصرية في دعم العمل البيئي وخطورة الوضع الراهن من حيث كم المخلفات البلاستيكية والذي يساهم فعليا في ظاهرة الاحتباس الحراري.

أضافت أنه يتم استهلاك 14 مليار كيس بلاستيكي في السنة مما يمثل خطورة علي البيئة في مصر، اذ يؤثر التلوث البلاستيكي البحري على 800 نوعا على الأقل من الكائنات البحرية، وتقتل ما يصل إلى مليون طائر بحري.

وأشار الدكتور هانى العلاقمي وكيل كلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش إلى أهمية توعية الشباب بطرق الحفاظ على البيئة والعمل على الارتقاء بالوعى البيئي، من خلال الدور الهام الذي تقوم به إدارة رعاية الشباب بعمل العديد من الندوات التوعوية وورش العمل في عدد من الكليات في جامعة العريش

وأكد العلاقمي ضرورة الحفاظ على البيئة والعمل على التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية وخطورة الحرق المكشوف وتأثيرها المباشر على صحة الأفراد.