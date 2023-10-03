اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:11 م
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زراعة 75 شجرة مثمرة وأخرى للزينة بالطريق الدائري فى مركز مطاي بالمنيا

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 03:43 م
زراعة 75 شجرة مثمرة وأخرى للزينة بالطريق الدائري فى مركز مطاي بالمنيا جانب من زراعة الأشجار
المنيا-حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.
 
من جانبه، قال هشام فايز رئيس المركز إنه جار استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى ، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة حيث تم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بميدان الشهيد وميدان السلام وطريق مصر أسوان الزراعي بالإضافة إلى تم زراعة 75 شجرة وسط الطريق الدائري بمركز مطاى.

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