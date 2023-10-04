طه دسوقى بالندوة التثقيفية: مهم نحكى تاريخنا كما حدث ونظل جيلا يسلم جيلا

كتب أحمد عرفة

قال الفنان طه دسوقى، إن التاريخ يكتبه المنتصرون، ولكن الآن للأسف كتابة التاريخ أصبحت متاحة لأى شخص خاصة أننا في عصر "السوشيال ميديا" .

أضاف "دسوقي" خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بعض الناس عينوا أنفسهم مؤرخين على صفحاتهم.. وكل شخص يكتب ما يريده.. وتجد البعض يقول إن كليوباترا ذات أصول أفريقية، والبعض يزعم أن الأهرامات بناها الفضائيين، والبعض الآخر يزعم أن الأرض مسطحة وليست كروية، ولا يتم الرجوع لأى مصادر".

وتابع: "عندما نجد اليوم بعد 50 عاما من انتصار أكتوبر أن هناك بعض الناس تنشر "بوستات" تشكك في انتصارات الحرب، ولكن من المهم أن نتجمع ونحكى تاريخنا كما حدث، ونظل جيلا يسلم جيلا، ونوثق الحرب عن طريق الأفلام والأغانى ونتذكر جنودنا الأبطال.



