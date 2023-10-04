اليوم السابع
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ضبط المتهم بإجبار الأطفال على التسول في بولاق الدكرور

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:13 م
ضبط المتهم بإجبار الأطفال على التسول في بولاق الدكرور تسول - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه .. وبحوزته (سلاح أبيض) وبصحبته عدد 2  من الأطفال الأحداث ، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم بإستغلالهما فى أعمال التسول والإستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه ، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

 


تسول

استغلال الاطفال

اخبار الحوادث



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