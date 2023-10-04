اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 04:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تساهم فى خطة التنمية الشاملة.. 13 محورا على نهر النيل بتكلفة 14 مليار جنيه

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 03:00 ص
تساهم فى خطة التنمية الشاملة.. 13 محورا على نهر النيل بتكلفة 14 مليار جنيه محاور النيل
كتب سيد الخلفاوى

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يهدف إنشاء محاور النيل إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل، وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم بما يسهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة ( صناعية - زراعية - سياحية - عمرانية - تجارية)، وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.
 
ونفذت وزارة النقل المصرية 13 محورا على نهر النيل الفترة الأخيرة وهى " طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر " محور روض الفرج" - حلوان – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة – ديروط" بتكلفة 14 مليار جنيه.
 
ويتم تنفيذ 14 محور وهم "دراو – بديل خزان أسوان – الفشن – أبو تيج – تلا / طنوب –شمال الأقصر – شبراخيت – سمنود – منفلوط – دشنا – دار السلام – المراغة – أبو غالب – القطا" بتكلفة 20 مليار جنيه، ونعرض في التقرير التالى أهمية المحاور الجديدة الجارى تنفيذها وأهم المعلومات عنها.

محاور النيل

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