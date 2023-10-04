تركيب مطبات صناعية أمام المدارس فى مدينة العريش للحفاظ على حياة الطلاب

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهى مجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، من تركيب مطبات صناعية على مسارات الشوارع الرئيسية المجاورة للمدارس لإجبار السائقين على السير بهدوء حماية للطلاب.

قال أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، إنه يتم تباعا بالتنسيق بين مجلس المدينة وإدارة المرور والهيئة الهندسية تركيب هذه المطبات، حرصا على سلامة الطلبة وللحد من سرعة السيارات.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تركيب مطبات صناعية أمام مدرسة الشهيد شريف محمد حسين للتعليم الأساسى (آل ياسر سابقا) على محور الساحل فى الاتجاهين ويتوالى تركيب المطبات تباعا، مقابل جميع المدارس بالعريش وعلى المحاور الرئيسة.

وبدأت فى مدينة العريش بشمال سيناء الاستعدادات لفصل الشتاء بتطهير غرف تصريف الأمطار بالتزامن مع أعمال رصف الشوارع وتنفيذ حملات إزالة مخالفات.

وأعلن مجلس مدينة العريش مواصلة تطهير غرف تصريف الأمطار داخل المدينة، باستكمال الأعمال بداية من منطقة "جامع النصر باتجاه ميدان القاهرة"، مرورًا "بشارع الساحة وأمام محطة غاز السيارات ومدرسة الثانوية العسكرية والهلال الأحمر وكوبرى الضاحية حتى ميدان جامع النصر".

ومن المقرر استمرار الأعمال حتى الانتهاء منها وتجهيز الغرف لأى سقوط أمطار فى العريش.

وتشهد مدينة العريش أعمال رصف الشوارع بمنطقة خدمات ابو صقل، وشملت شارع مسجد السلام، وشارع مدرسة أبو صقل الابتدائية المؤدِّى إلى شارع البحرية، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل.

كما تجرى الأعمال لإعادة الشيء إلى أصله داخل منطقة خدمات "الريسة"، وإعادة تأهيل شوارع الحى، بداية من محيط السجل المدنى، وتستمر الأعمال لاستكمال باقى الحى.

ويقوم أهالى توسعات الميناء ببناء منازل لهم فى محيط مدرسة أحمد صفوت، وتجرى عملية رصف الطبقة الأخيرة لمحور الفاتح، مرورًا بمنطقة الخلفاء ومقابل محطة المياه وصولًا لنزلة قويدر والمحافظة القديمة مرورًا بمنطقة آل ياسر حتى كوبرى أبو صقل، 6 ضمن استمرار أعمال المرحلة الثالثة لمحور الفاتح الساحلى.