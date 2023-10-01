قروض لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بمجلس مدينة العريش.. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

فتح مجلس مدينة العريش باب قبول الطلبات لقروض لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى إطار تشجيع الشباب على إقامة مشروعات خاصة بهم.

وقال أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، انه يتم فى إدارة تنمية القرية استقبال المواطنين الراغبين فى طلبات قروض لإقامة مشروعات خاصة بهم سواء كانت المشروعات صغيرة أو متناهية الصغر.

وقال إن الاجراءات اللازمة لعمل المشروع تشمل المشروعات متناهية الصغر، وهى أغنام ومفروشات وخلافه، وتبدأ من 5000 جنيه إلى 20000 جنيه بدون فوائد ويسدد على 30 شهرا.

من يرغب سحب استمارة من تنمية القرية بالمجلس مجانا، والأوراق المطلوبة ضامن موظف وإقرار قبول خصم من المرتب، وصورة البطاقة للضامن والمقترض.

ومشروعات صغيرة ملابس جاهزة وسوبر ماركت ومحل تجارى غيرها، ويبدأ من 15000 جنيه إلى 60000 جنيه بفائدة 6% وعلى من يرغب سحب استمارة من إدارة تنمية القرية بالمجلس مجانا، والأوراق المطلوبة هى عقد إيجار موثق فى الشهر العقارى، وسجل تجارى وبطاقه ضريبه، وضامن موظف، وصوره البطاقة للضامن والمقترض، لافتا أنه يمكن التعرف على مزيد من التفاصيل بمقر إدارة تنمية القرية بمجلس المدينة ومن خلال الاستعلام على الأرقام: 01221671499، 01002048745.