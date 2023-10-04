اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 04:24 م
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السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 03:01 م
السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج البوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم " م.ع.ا" و"ف.ا.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100الف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز ساقلته.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش والاقراص المخدرة ترامادول وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المنهمين وبحوزتهما 8 قطع حشيش و30 قرص ترامادول، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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جنايات سوهاج

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