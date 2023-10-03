السجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بالسرقة بالإكراه فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بالسرقة بالإكراه، بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث الواقعة إلى العام الجارى 2023، بدائرة مركز المنشاة، عندما وجهت النيابة لكلا من ( ت . ح..ا) عامل، و( ع.ح) و(ا.ح.ا) و(ا.ن.ا) تهمة سرقة المنقولات الخاصة بالمجنى عليه (ح.م.ش) بالإكراه من داخل مسكنه، حيث تقدم المجنى عليه ببلاغ إلى رئيس المباحث يتهم فيه المتهمين بسرقه المنقولات من داخل مسكنه بالإكراه حاملين أسلحة نارية وذخيرة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.