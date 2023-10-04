الرقابة على الصادرات توقع برتوكول تعاون لتبادل الخبرات في البصمة الكربونية

كتب إسلام سعيد

وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة هليوبوليس وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال تقييم البصمة الكربونية.

ووقع البروتوكول كل من المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس، وفى حضور فريق عمل وحدة إصدار شهادات الكربون برئاسة المهندسة رحاب على صادق، وأعضاء الوحدة، المهندسة مروة احمد وسيد الخواص والدكتورة: رشا النمكى والمهندس: خالد نبيل مهدى و نها محمد سمير و سيد شعبان

وقد صرح المهندس عصام النجار رئيس الرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة تعد من الجهات الرائدة في تقديم خدمات الكترونية رقمية متعددة لكافة مجالات تقييم المطابقة والرقابة النوعية للسلع لحماية المستهلك المصري وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية وتعزيز التجارة الخارجية.

كما أكد المهندس عصام النجار، أن الهيئة اولت اهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية لمعاملها المنتشرة في جميع موانئ الجمهورية وحرصت على تزويدها بأحدث وأدق وأسرع الأجهزة المعملية التي تدعم جميع الاختبارات اللازم أجراءها على الواردات والصادرات لمطابقتها للمواصفات العالمية مما يدعم تنافسيتها في الأسوق العالمية بما يخدم أهداف "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050"، وتماشياً مع رؤية الهيئة بالاستدامة في تطوير معاملها لخدمة مجتمع المستورين والمصدرين وكذلك خدمة الصناعة المصرية والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر،

وأكد على أهمية توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وجامعة هليوبوليس حيث تعد جامعة هليوبوليس من أوائل الجهات التي تم اعتمادها في مجال حساب البصمة الكربونية بالقطاع الغذائي و الزراعي وانه قد تم الاتفاق على التعاون بين الجهتين في مجال التدريب ونقل الخبرات بغرض إنشاء وحدة إصدار شهادات خفض الكربون بالهيئة طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

وقد أشاد المهندس عصام النجار بالدور البارز الذى تلعبه جامعة هليوبوليس في تقديم مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة عبر مدخل كلى يجمع بين التدريس والتعلم والبحث والممارسة، مؤكدا على ان هذا التعاون لدعم وتعزيز الانشطة المشتركة بين الطرفين في مجالات المساعدة التقنية والدراسات والبحوث والتدريب.

بينما صرح الدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس إن هذا التعاون يأتى فى إطار رؤية استراتيجية تعمل على استثمار خبرات الطرفين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتفعيل هذا التنوع يهدف الى تحقيق وتسريع وتيرة تنمية المجتمعات والمحافظة عليها وذلك من خلال آليات الشراكة المؤسسية والعمل المشترك بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجامعة هليوبوليس .

وأشار إلى أن الجامعة مهمتها هى التنمية المستدامة وكذلك تجارب الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المياه والكهرباء.

كما تمتلك الجامعة مركزا رائدا ومعتمدا فى حساب البصمة الكربونية وإعداد التقارير البيئية للحد من أسباب التغير المناخي والاحتباس الحراري.

وقد اتفق الطرفان على أهمية التعاون والتكامل فيما بينهما من خلال، المشاركة في تقديم أنشطة تقييم البصمة الكربونية للشركات المصدرة بغرض دعم الصادرات وتنظيم وعقد أنشطة تدريبية (دورات - ندوات ورش عمل) لزيادة الوعى حول ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ والبصمات الكربونية والتعاون في مجال الفحص المعملي وتبادل خبرات أنشطة تقييم البصمة الكربونية وغيرها من أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تقييم البصمة الكربونية.

وفي ختام فعاليات توقيع البروتوكول تبادل المهندس عصام النجار والدكتور جودة هلال الدروع التذكارية.