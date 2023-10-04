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الحملة الرسمية للرئيس السيسى: رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان "هنكمل الحلم"

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:10 ص
الحملة الرسمية للرئيس السيسى: رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان "هنكمل الحلم" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب:محمد الجالي

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قال بيان صادر عن الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح في الانتخابات الرئاسية 2024، إنه استجابة لدعوة المصريين في الساحات والشوارع في جميع أنحاء الجمهورية، واستكمالًا للمشهد الديمقراطي، أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية قادمة.

وأضاف حسبما نشر على الصفحة الرسمية: "سيتم إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان "هنكمل الحلم"، بمشاركة جميع الكيانات والجهات والأحزاب المؤيدة والخبراء في مختلف المجالات".

وتابع:"ويأمل السيد الرئيس في أن يقدم الشعب المصري أفضل الأمثلة وأن يظهر المصريون للعالم بأكمله حجم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية."

وأضاف: "سوف تكون الحملة مفتوحة لمشاركة جميع المصريين، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل والاجراءات في وقت قريب لاحق."

 


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