اليوم السابع
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الحكومة الفرنسية تعقد اجتماعًا طارئًا بسبب " بق الفراش"

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:37 م
الحكومة الفرنسية تعقد اجتماعًا طارئًا بسبب " بق الفراش" بق الفراش
كتبت: هناء أبو العز

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تعقد الحكومة الفرنسية اجتماعًا عاجلًا لبحث سبل مكافحة "بق الفراش" خلال هذا الأسبوع،  بعد أن دعت بلدية باريس إلى التحرك بشكل أكبر لمواجهة هذه الحشرة التي انتشرت خصوصا في وسائل النقل العامة.
 
وقالت الحكومة، إنها ستلتقي الجهات الموفرة لخدمات النقل لاتخاذ إجراءات "حماية" أفضل لمستخدميها قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.  
 
واجتاح "البق" أماكن كثيرة في العاصمة الفرنسية باريس، وتم رصد الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات عالية السرعة وفي مطار شارل ديغول، ونشر مسافرون غاضبون بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وأعلنت الحكومة الفرنسية، الجمعة، أنها أطلقت جهودا منسقة لمكافحة بق الفراش الذي ظهر بأعداد كبيرة في وسائل النقل العام ودور السينما والمستشفيات.
 
وتعهدت رداً على طلب من بلدية باريس "التحرك بشكل أكبر" لمواجهة انتشار بقّ الفراش، وأفادت بأنها ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً للجهات الموفّرة لخدمات النقل بغية اتخاذ إجراءات "حماية" أفضل لمستخدميها، قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.
 
وكتب وزير النقل كليمان بون على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": سأجمع الجهات المشغّلة لوسائل النقل الأسبوع المقبل، للبحث في الإجراءات المتخذة والعمل بشكل أكبر لخدمة المسافرين وطمأنتهم وتوفير حماية أكبر لهم.
 
 
 
 
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فرنسا

بق الفراش

مكافحة بق الفراش

الحكومة الفرنسية



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