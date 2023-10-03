وزير صحة فرنسا يدعو المواطنين لالتزام الهدوء لحين حل أزمة "بق الفراش"

كتبت: هناء أبو العز

طالب وزير الصحة الفرنسى أوريليان روسو، من الجمهور التزام الهدوء لحين حل أزمة بق الفراش في باريس.

وفي مقابلة مع فرانس إنتر يوم الثلاثاء، طمأن روسو المواطنين بأنه لا يوجد سبب للذعر العام، وأن فرنسا لم "تتعرض لغزو بق الفراش".

وتم رصد الحشرات الصغيرة في وسائل النقل العام في العاصمة الفرنسية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أثار قلق السكان والمسؤولين العموميين.

وفي الأسبوع الماضي، طلب نائب عمدة باريس، إيمانويل جريغوار، من الحكومة اتخاذ إجراءات لمكافحة "آفة" بق الفراش قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024، المقرر عقدها في المدينة الصيف المقبل وتجلب تدفقاً هائلاً من السياح.

وفي الأسابيع الأخيرة، انتشرت على شبكة الإنترنت مقاطع فيديو لبق الفراش في القطارات ومترو باريس، ووفقًا للأخبار الفرنسية، اختفى بق الفراش من فرنسا حوالي عام 1950 قبل أن يعود مرة أخرى في التسعينيات بسبب زيادة السفر الدولي.

وقد لا تكون فرنسا الدولة الوحيدة التي تخوض معركة ضد بق الفراش، فقد أبلغت شركات مكافحة الآفات البلجيكية عن ارتفاع كبير في المكالمات حول تفشي بق الفراش في الأشهر الأخيرة.