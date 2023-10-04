اعرف الاختلاف بين اللبن الخالى من اللاكتوز والحليب الطبيعى

كتب – حسام الشقويرى

اللبن مصدر أساسي للعديد من العناصر الغذائية، مثل الكالسيوم، وهو أمر بالغ الأهمية لعظام وأسنان قوية، والبروتين وهو أمر مهم لنمو العضلات وإصلاحها، وفيتامين د، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم، وفيتامين ب 12، وهو أمر حيوي للأعصاب. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth





ويحتوي اللبن العادي عادةً على اللاكتوز، وهو سكر طبيعي. واللبن الخالي من اللاكتوز هو نوع من اللبن يتم معالجته خصيصًا لإزالة هذا النوع من السكر المسمى اللاكتوز، ويتم تصنيع اللبن الخالي من اللاكتوز عن طريق ضخ اللاكتوز في اللبن العادي، والذي يكسر اللاكتوز إلى سكر بسيط سهل الهضم.

ولذلك، فإن الفرق الرئيسي بين اللبن الخالي من اللاكتوز والعادي هو أن الأول أكثر ملاءمة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. وعادة ما يؤدي اللبن العادي لديهم لمشاكل في الجهاز الهضمي

وعدم تحمل اللاكتوز هو حالة يجد فيها الأشخاص صعوبة في هضم اللاكتوز الموجود في الحليب. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض، مثل الغازات والإسهال والانتفاخ وتشنجات المعدة والغثيان والقيء في بعض الحالات

والحليب الخالي من اللاكتوز له مجموعة واسعة من الفوائد"، وهو سهل الهضم، خاصة لأنه يحتوي على اللاكتاز المضاف، والذي يعرف بأنه يجعل الحليب أكثر قابلية للهضم. ووفقا لدراسة نشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي ، فإن حوالي 75٪ من سكان العالم يفقدون القدرة على هضم اللاكتوز في مرحلة ما. وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص، يمكن أن يكون عدم تحمل اللاكتوز حالة يمكن أن تصيبهم، مما يجعل بدائل اللبن الخالية من اللاكتوز مفيدة. وبالتالي لا يسبب اضطرابات في المعدة مثل الانتفاخ أو الإسهال.