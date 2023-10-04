إيطاليا.. مصرع 21 شخصا وإصابة 18 آخرين بانقلاب حافلة سياح قرب فينيسيا

وكالات

قال مسؤولون بمدينة فينيسيا في إيطاليا، إن ما لا يقل عن 21 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 18، الثلاثاء، بعد أن سقطت حافلة تقل سياحاً إلى موقع تخييم من أعلى جسر قريب من المدينة واشتعلت فيها النيران.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، انحرفت الحافلة عن الطريق وسقطت بالقرب من خطوط للسكك الحديد في منطقة ميستري، التي يربطها جسر بمدينة فينيسيا الواقعة في شمال إيطاليا، فيما لم يتضح سبب الحادث.

وأوضح عضو مجلس مدينة فينيسيا ريناتو بوراسو، أن هناك احتمالاً تنظر فيه التحقيقات هو أن السائق، ويبلغ من العمر 40 عاماً، أصيب بمرض مفاجئ قبل الحادث وتوفي.

وأضاف بوراسو أن الحافلة كانت تقل 40 راكباً، لقى 21 شخصاً حتفه وأصيب 18، مشيراً إلى أن عدد الضحايا قد يرتفع، لأن بعض المصابين في حال حرجة.

وذكر مسؤولون أن الحافلة سقطت من ارتفاع 15 متراً على خطوط الكهرباء واشتعلت فيها النيران في حوالي الساعة 7:45 مساء بالتوقيت المحلي.

وقال حاكم فينيسيا ميكيلي دي باري، إن "خمسة من الضحايا أوكرانيون وواحد ألماني"، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن الحافلة كانت تقل أيضاً ركاباً من فرنسا وكرواتيا.

وأضاف دي باري في تصريحات "تحطمت الحافلة تماما. واجه رجال الإطفاء صعوبة في إخراج الكثير من الجثث"، مضيفا أن هناك طفلين من بين الضحايا.

وعبرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن تعازيها قائلة في بيان إن قلوب المسؤولين في الحكومة مع "الضحايا وعائلاتهم وأصدقائهم".

بدوره، علق رئيس بلدية فينيسيا لويجي برونيارو في منشور على منصة X (تويتر سابقاً): "المشهد مروع. إني عاجز عن الكلام".