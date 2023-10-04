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إسبانيا: وصول 500 مهاجر على متن 4 قوارب خشبية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 02:37 م
إسبانيا: وصول 500 مهاجر على متن 4 قوارب خشبية مهاجرون - أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت سلطات الطوارئ في جزر الكناري الإسبانية اليوم، الأربعاء، وصول أكثر من 500 مهاجر في أربعة قوارب خشبية كبيرة خلال الأسبوع الجارى.
 
وأوضحت السلطات أن أحد القوارب كان يقل 280 مهاجرا، مشيرة إلى أن خمسة من المهاجرين احتاجوا إلى رعاية طبية عند وصولهم إلى ميناء "لا ريستينجا" بجزيرة "هييرو"، وذلك حسبما أوردت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
 
واعترضت السلطات في الأيام الأخيرة مئات المهاجرين الآخرين أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر أخرى في الأرخبيل الواقع قبالة الساحل الشمالى الغربي لأفريقيا وأماكن أخرى في البر الرئيسي لإسبانيا.
 
وتقول وزارة الداخلية إن قرابة 15 ألف مهاجر وصلوا جزر الكناري على متن قوارب منذ أول يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، ما يمثل زيادة قدرها 20٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن معظمهم وفد من السنغال.

الطوارئ

جزر الكنارى

جزيرة هييرو

اسبانيا



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