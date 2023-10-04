أوقاف كفر الشيخ: مراجعة فواتير الكهرباء.. و32 مسجدا تشارك فى مبادرة حق وطن

وأضاف بسيونى، أن شهر أكتوبر يشهد فعاليات مبادرة حق وطن، فى 32 مسجدا من المساجد الكبرى بالمحافظة، ضمن 787 مسجدا على مستوى الجمهورية تشارك فى المبادرة، فى إطار دور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير، ومشاركتها احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنّ الهدف من المبادرة تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره، وتقام بالمساجد الكبرى، تحت عنوان "علو الهمة في خدمة الدين والوطن"، يُحاضر فيها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.