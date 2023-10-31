4 طرق للتقدم لوظائف وزارة العمل.. اعرف التفاصيل

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل ، عن إمكانية من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة لدى الوزارة من خلال النشرة القومية للتشغيل والتى تصدر كل 15 يوم تقريبا، من خلال عدة طرق، هى:

1- التوجه إلى وزارة العمل، عنوان: 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر.

2- التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات، البالغ عددها 27 مديرية.

3- التوجه إلى مكاتب العمل التابعة للمديريات فى المحافظات.

4- الدخول على الموقع الرسمى لوزارة العمل.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، عن تلقيها طلبات بفرص عمل من 39 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5931 وظيفة خالية حتى الأن، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، مع سرعة التقديم على تلك "الفرص" عليها من اليوم وحتى نهاية نوفمبر 2023، المُقبل.

ودعت وزارة العمل، شباب مصر الباحث عن فرص عمل إلى التقديم على الوظائف الجديدة التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُصدرها كل 15 يوماً، تنسيقاً مع شركات قطاع خاص في عددِ من المحافظات، مشيرة إلى توجيهات وزير العمل حسن شحاتة المُستمرة لمديري المديريات بالمحافظات ،بتحري الدقة والمصداقية، ومتابعة تلك الفرص لحين إستلامها من جانب الراغبين في العمل ،بل ومتابعة تطبيق القوانيين ذات الصلة بعلاقة صاحب العمل بالعامل ،وضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور ،وتحقيق "الأمان الوظيفي" للعامل ،وتقديم شاب مؤهل ،ومُدرب لصاحب العمل ،وتعزيز العلاقات بين طرفي "العمل والإنتاج".