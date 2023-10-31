ونقلت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية عن الوزير نج إشارته خلال منتدى شيانغشان العاشر ببكين، إلى الحروب المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط، قائلا إن التفاعل بين المؤسسات العسكرية أمر حيوي لتجنب الحسابات الخاطئة والحوادث المؤسفة.

وحذر الوزير السنغافوري من أن الصراعات المتزامنة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ستكون كارثية على العالم، قائلا :" الصراع المادي في آسيا، أياً كان مبرره أو سببه، سيكون مدمراً .. وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك."

وتابع نج - في جلسة عامة بعنوان "الهندسة الأمنية لآسيا والمحيط الهادئ: الحاضر والمستقبل" - أن قنوات الاتصال المفتوحة مثل الخطوط الساخنة يمكن أن تحدث فرقاً، خاصة في لحظات الأزمات، مشيرا إلى أن سنغافورة والصين وقعتا اتفاقية في يونيو 2023 للعمل على إنشاء رابط هاتفي دفاعي آمن.

وقال إن الولايات المتحدة والصين لديهما خطوط دفاع ثنائية مماثلة، والأمل هو أن يجدا ترتيبًا لاستخدام هذه الخطوط بشكل فعال، منوها :" "نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة القوية والصين القوية إذا أردنا أن نتصدى بفعالية للتحديات العالمية."

وتأتي تصريحات الدكتور نج بعد اندلاع الأعمال العدائية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية - والتي أدت إلى زيادة التوترات في بلدان أخرى - بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يلتقي وزير الدفاع السنغافورى بنائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، الجنرال خه وي دونج، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.