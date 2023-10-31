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وزير الدفاع الإسرائيلى: نحقق إنجازات كبيرة فى العملية البرية بغزة لكن الثمن باهظ

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 08:00 م
وزير الدفاع الإسرائيلى: نحقق إنجازات كبيرة فى العملية البرية بغزة لكن الثمن باهظ يوآف جالانت
كتب أحمد عرفة

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قال يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، إننا نحقق إنجازات كبيرة خلال العملية البرية في غزة لكننا ندفع ثمنا باهظا أيضا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد قصف الطائرات الحربية برج المهندسين والمكون من 24 شقة سكنية فوق رؤوس ساكنيه، أسفر عن استشهاد أكثر من 45 فى تقدير أولى.

أعلنت مصادر صحفية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينيا في مجزرة إسرائيلية بشعة بحق المدنيين في معسكر جباليا شمال غزة.







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