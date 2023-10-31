ميناء دمياط يستقبل 11سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21442 طن تشمل : 1420 طن رمل و16467 طن يوريا و614 طن ملح صب و2730 طن مولاس و211 طن جبس معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38728 طنا تشمل: 4000 طن خردة و5572 طن ذرة و1200 طن زيت طعام و6139 طن حديد و30 طن تفاح و6892 طن فول و14895 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 496 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 219 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4403 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55711 طنًا... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 428243 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم متجهين إلى الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5225 شاحنة.