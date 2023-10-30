ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32944 طن تشمل : 3366 طن رمل و 5200 طن يوريا و 13978 طن ملح معبأ و 2800 طن علف و 3500 طن مولاس و 4100 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44106 طن تشمل : 9867 طن خردة و 9740 طن ذرة و 2500 طن ابلاكاش و 1015 طن حديد و 991 طن خشب زان و 6041 طن فول صويا و 12932 طن قمح و 1020 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1041 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 293 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1911 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53826 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 425155 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2573 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف و كوم ابو راضي ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم متجه الي الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2914 شاحنة .