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مندوب فلسطين بالجامعة العربية: غزة تحولت لمقابر جماعية

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 06:22 م
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: غزة تحولت لمقابر جماعية مهند العلكوك
كتب أحمد عرفة

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قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، إن عدد الشهداء فى تزايد يوميا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذى تحول لمقابر جماعية.

 

وأضاف مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك نزوح لمليون و400 ألف فلسطيني من شمال غزة إلى الجنوب.

 

وتابع مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية للقاهرة الإخبارية: "أحياء بأكملها في غزة تدمرت جراء العدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أن مصر تحركت منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.







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