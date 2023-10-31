مصرع 4 أشخاص فى حوادث عنف متصلة بالانتخابات بالفلبين

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لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم جنوب الفلبين الإثنين بالتزامن مع توجه الملايين من المواطنين للتصويت في الانتخابات المحلية التي تشهدها البلاد.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم نشر أكثر من 300 ألف من ضباط الشرطة والجنود لتأمين مراكز الاقتراع في أكثر من 42 ألف قرية بالفلبين.

بدوره، قال رئيس لجنة الانتخابات جورج جارسيا إن عملية التصويت كانت سلمية بشكل عام باستثناء عدة حوادث في جزيرة "مينداناو" الجنوبية.

ويصوت الفلبينيون على أكثر من 336 ألف منصب بالمجالس المحلية التي تستخدمها الأحزاب السياسية لبناء قواعد شعبية من الناخبين بالانتخابات العامة.