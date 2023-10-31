مديرية العمل بالوادى الجديد تعلن عن فرص عمل لأطباء بيطريين بالداخلة والفرافرة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية العمل بالوادى الجديد ، عن استمرار تلقى طلبات التقديم لفرص عمل الأطباء بيطريين بنظام التعاقد بالأجر اليومى وذلك لشغل وظائف بمركزى الداخلة والفرافرة، حيث تضمنت شروط التقديم أن يكون المتقدم من أهالى المركز الذي تتطلبه الوظيفه ومقيم بها إقامة دائمة ومؤدى للخدمة العسكرية وحسن السير والسلوك ومن المشاركين بحملات التحصين ومدرج اسمه فى ادراتى الداخلة أو الفرافرة وأن يقبل العمل فى أية وحدة بيطرية بنطاق العمل المستهدف وأن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية.

وأكدت المديرية فى بيان لها أنه على المتقدم أن يقدم طلب باسم مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة ومرفق به 5 ملفات ورقيه وأصول شهادة الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة التخرج وإفادة بالمشاركة في حملات التحصين بنطاق مركزى الداخلة والفرافرة وإقرار بقبول العمل فى أي وحدة بيطرية يتطلبها العمل وترخيص مزاولة المهنة وكعب عمل و5 صور شخصية على أن يتم تقديم الأوراق حتى يوم 2 نوفمبر المقبل.