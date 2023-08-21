استكمال أول دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة الطلمبات بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية العمل بالوادى الجديد، عن إستكمال تنفيذ دورات تدريبية للشباب بمركز التدريب المهني بالخارجة لأول مرة على مستوى المحافظة فى مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس وتدريبات عملية بورش الإدارة المركزية للميكانيكا والكهرباء وذلك في إطار التنسيق بين المديرية وإدارة المياة الجوفية بالوادى الجديد حيث تعتمد المحافظة على المياه الجوفية فى الري والشرب من الخزان الجوفي.

وقال أحمد طليب مدير مديرية العمل بالمحافظة، أن تلك الدورات ضمن توجهات الحكومة نحو تدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية والبيئية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا والاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة تمشيا مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة وبتوجيهات حسن شحاته وزير العمل بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين علي مهن حقيقية يحتاجها سوق العمل وطبقا لظروف كل محافظة من أجل توفير عمالة فنية مدربة من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.