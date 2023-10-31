محافظ القليوبية: إزالة 31 حالة تعد على الأراضى ولن نسمح بأى تقاعس فى مواجهتها

القليوبية إبراهيم سالم

قاد، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة ل إزالة التعديات على الأرض الزراعية، استمرت على مدى 6 ساعات متواصلة، بحضور اللواء عبد الفتاح القصاص، نائب مدير أمن القليوبية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور حسن السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفنى، وعدد من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بهدف وقف نزيف التعديات وتحقيق الردع العام والتأكيد على هيبة الدولة.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتكثيف الحملات لمنع وإزالة التعديات عليها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وتمكنت الحملة من إزالة 4 حالات كبرى على مساحة 10 آلاف متر، حيث تم إزالة حالة تعدي على مساحة 1000 متر بقرية كفر الرجالات، وحالة تعدي على مساحة 1450 متر بقرية امياي، وحالة بناء على مساحة 5000 متر بقرية كفر العمار، وإزالة حالة على مساحة 3000 متر بقرية نامول.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمدن "بنها والخانكة وقها والقناطر الخيرية وقليوب" بحملات مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وقد أسفرت حملات اليوم عن إزالة 31 حالة على مساحة فدان و6 قيراط و19 سهم.

وأكد المحافظ، على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.

وشدد، على عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف؛ تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات، مشيرا للتصدي بكل قوة ومحاسبة المقصرين بكل شدة باعتبار أن الأرض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم، مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وخلال الحملة، اليوم، أصدر "الهجان"، توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك .