إزالة 6 تعديات على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مراكز وقرى سيدى سالم وبلطيم ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهمم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، التصدي بكل حزم للتعديات على الأرض الزراعية بقرية الحدادي، بفك شدة خشبية على الأرض الزراعية بجمعية الهندسة على مساحة 120 مترا، وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية، كما تم ضبط ومصادرة 3 خلاطات، لقيامهم بأعمال تعد على الأراضى الزراعية بنطاق قرى تيدا ومنشأة عباس.

وقاد عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، حملة لإزالة حالة تعد في المهد بدون ترخيص على مساحة 350 مترا، وذلك بمنطقة شرق مدينة بلطيم، وتم الردم حتي مستوي سطح الأرض، بحضور أحمد المنطاوي، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ومسئولي قسم الإشغالات والإزالات، وفني المنطقة.

جاء ذلك، بناءً على توجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها بإزالة التعديات على أملاك الدولة وعلى الأرض الزراعية في المهد والتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتحفظ على مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إزالة عدد من الحالات في المهد، منها أعمال فك شدة خشبية على أرض زراعية على مساحة 80 م بجوار مسجد التوبة بقرية محلة دياي، وفك شدة خشبية على مساحة 100م بسنهور المدينة طريق البحري، وإزالة حالة تعدي في المهد، لإقامة قواعد خرسانية على طريق كفرالشيخ دسوق نطاق شابه، على مساحة 250 متر تقريبا وتم تسليم الموقع لمدير الجمعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما تم فك شدة خشبية على مساحة 140م طريق محلة مالك دسوق.



ازالة التعديات على الاراضي الزراعية



جانب من ازالة التعديات