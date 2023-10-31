عضو مواد البناء: إنشاء مدن صناعية متخصصة فى سيناء لاستغلال الرمال يحقق التنمية

كتب إسلام سعيد

أكد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء ، أهمية الإسراع في تنمية سيناء من خلال تشجيع القطاع الخاص لإقامة مشروعات صناعية وزراعية وسياحية مع الاهتمام بالتنمية البشرية.

وأشار إلي أهمية إقامة مناطق حرة صناعية وتجارية لإحداث تنمية حقيقية لسيناء، حيث تعتبر هذه الأنشطة من أفضل الطرق لتحقيق التنمية المستدامة خاصة فيما يخص منطقة شرق قناة السويس والتى تعتبر أحد أهم الممرات المائية العالمية وذلك لارتباطها بالأسواق العالمية وخطوط الملاحة البحرية.

وقال زيدان، الاستثمار الصناعي والتعديني يجب أن يأخذ أهمية قصوى فى رؤية الدولة لتنمية سيناء نظراً لاستيعابه عددا كبيرا جدا من العمالة وغنشاء مدن صناعية متخصصة تعتمد علي المصادر الطبيعية والخامات الموجودة بها

وأضاف، كذلك لا بد أن تهتم الدولة بالاستثمار الزراعى حيث تعتبر سيناء مناسبة للزراعة ولكن بكميات محدودة، حيث من الممكن زراعة أكثر من 600 ألف فدان بمشروع ترعة السلام كما يمكن الاعتماد علي المياه الجوفية والتي تتواجد فى مناطق مختلفة بها.

ولفت إلى أن سيناء الأولى فى العالم فى مجال السياحة وأحد أهم المجالات ومصادر الدخل القومى لمصر ويوجد بها مقومات الاستثمار السياحي، حيث يتواجد فى سيناء شواطئ رائعة تمتاز برمالها النادرة وأماكن غوص والطقس.

وأكد زيدان، أن التنمية البشرية أساسا جوهريا لنجاح كافة المشروعات التنموية وضرورة لتحقيق النجاح لأى من هذه المشروعات، كما يجب إنشاء مراكز تدريب مرتبطة بإعداد القاعدة العلمية والتقنية والعمالة المدربة المناسبة لمجالات التنمية.

وشدد على ضرورة إنشاء مدن صناعية متخصصة لاستغلال رمال سيناء والخامات التعدينية الموجودة بها والتى تشكل مصدراً اقتصاديا كبيرا مثل الرمال البيضاء لإنتاج أنواع الزجاج الفاخرة والكريستال واستخراج الكاولين عالى الدرجة المستخدم فى صناعات كثيرة مثل السيراميك والأدوات الصحية والحجر الجيرى الأساسي في صناعات الأسمنت والصناعات الكيماوية والأسمدة وأعمال البناء والطرق، كما تتوافر في سيناء خامات المنجنيز، والذهب والفضة والنحاس، ورواسب الطفلة والجبس والرمال السوداء بجانب الملح.