اليوم السابع
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رئيس غرفة صناعات مواد البناء: دخول مصر ضمن بريكس خطوة نحو زيادة الصادرات

الجمعة، 25 أغسطس 2023 04:00 م
رئيس غرفة صناعات مواد البناء: دخول مصر ضمن بريكس خطوة نحو زيادة الصادرات أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات
كتب إسلام سعيد

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أكد أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن دخول مصر ضمن اتفاقيات مجموعة بريكس خطوة إيجابية نحو التنمية وتحرير التجارة وزيادة الصادرات، كما أنها تحقق لمصر العديد من المكاسب الاقتصادية خلال 10 سنوات المقبلة.
 
وأوضح أن الانضمام لمجموعة بريكس بداية لإنهاء سيطرة القطب الواحد وعصر جديد للمعاملات التجارية العالمية متعددة العملات حيث أن هذا التحالف الهدف منه فى الأساس تبادل السلع ونمو حجم التجارة، كما أن مصر ستكون إضافة قوية لهذا التجمع.
 
وقال رئيس غرفة صناعات مواد البناء: سعداء بأن مصر أصبحت جزءًا من مجموعة دول البريكس والتي تتمتع باقتصاديات متنوعة وإمكانيات صناعية وطاقات بشرية ضخمة، كما أنها غنية بالموارد واحتياجات التنمية من المواد الخام والطاقة واالعديد من الموارد الطبيعية.
 
وأكد عبد الحميد، أن لتحقيق مصر أكبر فائدة من انضمامها للبريكس يتطلب مرونة كبيرة من وزارة المالية وكذلك قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة لترجمة التواجد المصرى فى هذا التحالف إلى نتائج إيجابية تسهم فى تعزيز التجارة ونمو الصناعة من تحقيق أكبر فائدة.
 
 

البريكس

البريكس 2023

انضمام مصر للبريكس



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