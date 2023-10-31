جامعة جنوب الوادى تدخل تصنيف شنجهاى بالطب البيطرى والهندسة الكهربية والإلكترونية

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إدراج الجامعة في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023 والذي يشمل ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم.



وأشار عكاوي، إلي أن الجامعة أدرجت لأول مره في هذا التصنيف الهام على مستوى العالم بانطلاقة قوية في تخصصين هما الطب البيطري والعلوم الهندسية، لافتًا أن الجامعة قامت بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية واستراتيجياتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة المصري، وتحقيقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بهدف المعرفة والابتكار والبحث العلمي.

وأفاد الدكتور حمودة محمد، رئيس لجنة التصنيف الدولي بالجامعة، أن رئيس الجامعة قدم التهنئة لفريق العمل على جهودهم في متابعه جميع التصنيفات ودراسة جميع نقاط الضعف وتلافيها سنويا ويقدم دعما كاملا لملف تدويل الجامعة وظهورها على المستوى الدولي، وأن هذا التصنيف يؤكد على جودة الإنتاج العلمي عالميا الذي تنفرد به الجامعة مع أقرانها من الجامعات المصرية ويعكس مكانه علماء جامعة جنوب الوادي دوليا، كما أن روح فريق العمل الإيجابي ودعم رئيس الجامعة كان له أثر في اظهار مكانه الجامعة.

يذكر أن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية يدرج الجامعات على مستوى العالم في 5 مجالات أساسية هي: (العلوم الطبية، الهندسة، العلوم الحياتية، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية)، وعدد 55 تخصصًا فرعيًا، ويعتمد على قياس مخرجات البحث، وتأثير البحوث والتعاون الدولي وجودة البحوث، والجوائز الأكاديمية الدولية. وتم ادراج عدد 13 جامعة في تخصص الطب البيطري وعدد 8 جامعات في مجال الهندسة الكهربائية والالكترونية هذا العام بتصنيف شنغهاي علي المستوي المحلي.

وتشمل لجنة التصنيف الدكتور حموده محمد دردير، الدكتور أحمد إسماعيل، والدكتور حسام حرز الله، والدكتور أحمد حسن، وبدوي محمد البدوي، ومحمد سيد، والمهندس أحمد عبد النعيم.



