مطار مرسى علم الدولى يستقبل 1500 سائح على متن 11 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الإثنين، قرابة 1500 راكب من جنسيات مختلفة، أغلبها ألمانية وتشيكية، يصلون على متن 11 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 153 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها 3 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلة من النمسا، ورحلة من المانيا، ورحلتين داخليتين، ورحلتين من ايطاليا ورحلة من هولندا.

يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة، 153 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.