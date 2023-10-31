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المستشفى الإندونيسي: الاحتلال استخدم أسلحة تسببت بحروق 80 % في أجسام ضحايا جباليا

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 11:08 م
المستشفى الإندونيسي: الاحتلال استخدم أسلحة تسببت بحروق 80 % في أجسام ضحايا جباليا الوضع فى غزة
أحمد علوى

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قال مدير المستشفى الأندونيسي، إن أغلب الجثامين والجرحى في مجزرة جباليا اليوم مصابون بجروح تدل على استخدام أنواع جديدة ومختلفة من الأسلحة.

وقال إن "العدد الأولي للشهداء والمصابين 400 شخص" ولا نزال نبحث عن مفقودين ونقوم بعمليات انتشال من تحت الأنقاض في جباليا..".

وطالب بضرورة تزويد المستشفى الأندونيسي بالمسلتزمات والأدوية والوقود.. نفاد الوقود سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وأوضح، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة جديدة تسببت بحروق بنسبة 80 % في أجسام الضحايا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة غارات إسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال شهود عيان، إن "مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا" الذي يضم أكبر كثافة سكانية في القطاع.

وأكدوا، أنه لا يمكن إحصاء عدد القتلى في مجزرة جباليا نظرا لوجود المئات تحت الأنقاض أغلبهم نساء وأطفال.

 

 







المستشفى الاندونسى

غزة

الاحتلال الاسرائيلى




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