الصومال يطالب مجلس الأمن بإرجاء سحب قوات الاتحاد الأفريقى من أراضيه

أ ش أ

يجري أعضاء مجلس الأمن الدولي مشاورات على امتداد الاسبوع الجاري حول مسودة قرار يعطي للحكومة الصومالية الحق في طلب تأجيل تنفيذ قرار سحب قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال (ATMIS) لمدة 3 شهور، وذلك بناء على طلب تقدمت به الصومال للمجلس مبررة أياه بـ "اعتبارات فنية".



تجدر الإشارة إلى أن قوام قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال يصل إلى 3000 فرد كان مقررا انسحابهم منها فى الثلاثين من شهر سبتمبر الماضى بموجب القرار الأممى رقم 2687 الصادر في 27 يونيو 2023، وطلبت الصومال إرجاء التنفيذ في نهاية الشهر الماضي لعدة أشهر ريثما تنهي استعداداتها لاستلام المهام الأمنية من تلك القوة.