التنمية المحلية: إقامة 6821 معرضا سلعيا جديدا بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة 25%

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن الجهود التى بذلتها المحافظات فى تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتى تتضمن 7 سلع غذائية استراتيجية وهى الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم إقامة 6821 شادرا ومعرضا ومنافذ ثابتة ومتحركة جديد على أرض المحافظات خلال شهر أكتوبر الجارى لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، منها 3570 منفذا حكوميا (تموين-زراعة- محافظة)، و1038 منفذا تابعا لاتحاد الغرف التجارية والاحزاب والتحالف الوطنى والمبادرات، و893 منفذ تابع للقوات المسلحة، و564 منفذ تابع لوزارة الداخلية، وعدد 280 شادر ومعرض مؤقت.

وأكد اللواء هشام آمنة، في بيان اليوم، أنه تم تكليف المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية المطلوبة للمواطنين أولا بأول بأسعار تنافسية حرصا على مصلحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم بهدف مكافحة الغلاء والتصدى لاستغلال بعض التجار بالزيادة الغير مبررة للأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين من محدودى الدخل، بالإضافة إلى المرور المستمر والمفاجئ على كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى السيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التى يتم اخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث ارباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية والتى تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، موجهًا بضرورة إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا بنطاق المحافظات بما يلبى احتياجات المواطنين فى المناطق الفقيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع كافة الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وأجهزة الدولة والغرف التجارية لعمل مبادرات وفتح شوادر لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تم توفير الأراضى بالمجان لإقامة هذه الشوادر، كما تم التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين وأصحاب المخازن للسلع الأساسية والاستراتيجية لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع فى الأسواق خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

وشدد اللواء هشام آمنة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف حملات المتابعة والمرور والتفتيش اليومى على جميع الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية والمخابز وذلك بالتنسيق بين أجهزة المحليات ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة، حتى يشعر المواطن بذلك، مع تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار بهدف رفع أسعارها مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حيث تم تحرير 3428 محضرا بالمخالفات على مستوى جميع المراكز والمدن والاحياء للمحافظات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر الجديدة بالمحافظات تشهد عرض السلع والمنتجات بكافة المواقع بجميع القطاعات خاصة بالمناطق الأولى بالرعاية حيث ساهمت هذه الشوادر والمنافذ فى خفض الأسعار بمعظم السلع الغذائية مثل الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم والسكر والزيت وغيرها من المنتجات الاساسية والاستراتيجية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25%، مؤكدًا أنه تم المرور الميدانى على سوق العبور بمحافظة القاهرة المقام على 300 فدان والذى يعتبر أكبر سوق جملة على مستوى الجمهورية والذى يهدف إلى تحقيق السعر العادل لكل من المنتج والتاجر والمستهلك، بالإضافة إلى الحافظ على سمعة المنتج المصرى وتعد أسعار هذا السوق هى أسعار استرشادية للمحافظات، حيث تم التأكد من توفير كافة السلع الأساسية بالسوق التى تلبى احتياجات المواطنين.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أنه يتم حاليًا نشر قائمة الأسعار لكافة المنتجات المعروضة بسوق العبور على الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بصورة يومية للاسترشاد بها فى المحافظات لضبط الأسعار، كما تم تنفيد بعض التجارب الناجحة على مستوى المحافظات على سبيل المثال بمحافظة القاهرة تم تنفيذ مبادرة "المواطن أولا" والتى تم تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظين تم توفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة لعرض منتجات القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتى تستمر لمدة 6 شهور.