إقامة منافذ لبيع سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30% في بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد ، عن إقامة منافذ "سيارات"، متحركة لبيع سلع "الأرز و زيت الطعام"، بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، بالأحياء ومدينة بورفؤاد بداية من غد الاثنين الموافق 30 أكتوبر، وذلك استمراراً لجهود محافظة بورسعيد لضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفواد بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

وكانت محافظة بورسعيد، قامت بتنظيم مبادرة لعرض سلعتي الأرز، وزيت الطعام، وكذا اللحوم، بأسعار مخفضة في منافذ البيع المختلفة بكل من البازار الجديد بمدينة بورسعيد، ومجمع الأسواق، بمدينة بورفؤاد، ليكون سعر عبوة الأرز 10 كيلو بـ 200 جنيه، وسعر زجاجة الزيت كيلو بـ 45 جنيها، وسعر الأرز كيلو بـ 21 جنيها، وسعر كيلو اللحوم البلدي 220 جنيها، وسيتم عرض السلع بنفس الأسعار بالمنافذ المتحركة أمام الأحياء، للوصول للمواطنين في كافة أنحاء بورسعيد.