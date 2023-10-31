افتتاح معرض منتجات ومشروعات استثمارية على هامش مؤتمر المستثمرات العرب بشرم الشيخ

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شهدت مدينة شرم الشيخ الإفتتاح الرسمى للمعرض المصاحب لمؤتمر الاستثمار العربى الأفريقى والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات " فى دورته 26 برئاسة الدكتورة هدى يسى رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد المستثمرات العرب

وافتتح المعرض كل من د. هدى يسى رئيس المؤتمر، وتمارا فوتيتش، حرم رئيس جمهورية صربيا، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والشيخة مريم الصباح.

وتتضمن أجنحة المعرض العديد من المشروعات ذات الجودة المتميزة ومن بينها جناح لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنتجات عضوات الاتحاد.

وخلال تفقد أجنحة المعرض أشادت تمارا فوتيتش واللواء خالد فودة بالمنتجات المعروضة وتطورها مما يزيد من التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية والعربية والدولية.

وقالت الدكتورة هدى يسى، أن المعرض المصاحب للمؤتمر خاص بالمنتجات والمشروعات الاستثمارية المصرية والعربية والافريقية ذات المواصفات والجودة العالية الهادفة للتصدير، والمشروعات ذات العائد والمزايا التنافسية العالية.

وأشارت إلى أن المعرض، يعد فرصة لبناء شراكات مع كبار المستثمرين الدوليين وذلك دعماً للاستثمار والتنمية السياحية والصناعية وتعزيز التجارة البينية وتحقيق الطفرة التصديرية المنشودة، من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.