شرم الشيخ تستضيف مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقى 30 أكتوبر الجارى

كتبت هبة السيد

ينظم اتحاد المستثمرات العرب النسخة السادسة والعشرين من "مؤتمر ومعرض الاستثمار العربى الأفريقى والتعاون الدولي" فى الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار "الشباب محور التنمية: الفرص والتحديات" وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وينعقد المؤتمر بالتنسيق مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية وتحت رعاية عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

ويُعد المؤتمر منصة استثمارية وتجارية وسياحية مؤثرة على المستويين الإقليمى والدولى لفتح أسواق جديدة وتسهيل التبادل التجارى وتعزيز التعاون بين الدول العربية والأفريقية فى المجالات التنموية، إلى جانب استعراض المشروعات ذات العائد المتميز، وبناء شراكات مع كبار المستثمرين.