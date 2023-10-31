

وأعلن مخيبر عن استقالته مساء اليوم في رسالة نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على العدوان الإسرائيلي على القطاع المنكوب.



ونسبت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" إلى مخيبر قوله في رسالة كتبها بتاريخ 28 أكتوبر إلى فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "هذه حالة إبادة جماعية نموذجية... لقد دخل المشروع الاستعماري الاستيطاني الأوروبي القومي العرقي في فلسطين مرحلته النهائية، نحو التدمير السريع لآخر بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية في فلسطين".



وأضاف أن الحكومات الغربية "متورطة بالكامل في الهجوم المروع".

