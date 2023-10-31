ونقلت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المتحدث باسم لجنة الانتخابات جون ريكس لاوديانجكو قوله "إنه على الرغم من أن هذه الأعداد تعد منخفضة للغاية مقارنة بالانتخابات المحلية لعام 2018، إلا أنها لا تزال داعية للقلق، علينا تحسين هذا الوضع وأن نجعل الانتخابات طبيعية بحيث لا تؤدي إلى أي شكل من أشكال العنف".

وكان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس قد وصف الانتخابات المحلية التي أجريت في البلاد أمس الاثنين، يحق لنحو 67 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم فيها - بأنها مهمة للغاية بالنسبة للسياسيين رفيعي المستوى.

وقد تم نشر أكثر من 300 ألف من ضباط الشرطة والجنود لتأمين مراكز الاقتراع في أكثر من 42 ألف قرية بالفلبين.