إعلامى أمريكى يصف إسرائيل بالإرهاب بعد مجزرة مخيم جباليا.. فيديو

كتب آسر أحمد

يواصل الإعلامي الأمريكي جاكسون هنكل إدانة المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وضد المدنيين، والتي استشهد على إثرها الآلاف من الفلسطينيين بينهم أكثر من 3500 طفل، ونشر هنكل منذ قليل مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إكس "تويتر" سابقا، يوثق فيه المجزرة التي ارتكبها طيران الاحتلال اليوم في مخيم جباليا في فلسطين والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 400 مدني إثر العدوان الغاشم.

🇮🇱 ISRAEL = ISIS pic.twitter.com/pKlz3OiccD

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 31, 2023

ووصف هنكل إسرائيل في المنشور الذى نشره منذ قليل "بالإرهاب"، حيث ظهر في الفيديو أحد الفلسطينيين وهو يحتضن طفله الذى استشهد إثر القصف الغاشم وسط دمار كبير من القنابل التي أسقطها جيش الاحتلال على المدنيين في مخيم جباليا.

وأعلنت مصادر صحفية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينى فى مجزرة إسرائيلية بشعة بحق المدنيين فى معسكر جباليا شمال غزة.

وعلى مدار أكثر من 3 أسابيع، منذ بدء عمليات طوفان الأقصى، وإقدام قوات الاحتلال على الحرب السابعة ضد أهالى قطاع غزة، كان ملف الاجتياح البرى محل جدل داخل تل أبيب، خاصة فى ظل التحذيرات الأمريكية والغربية المتتالية من الكلفة البشرية لمثل تلك الخطوة، فضلًا على تأكيد العديد من المسئولين الأمريكيين عدم اقتناعهم بامتلاك الحكومة الإسرائيلية رؤية واضحة أو أهداف قابلة للتحقيق.

وانطلقت عمليات طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر وخلفت ما يزيد على 1400 قتيل إسرائيلى، وما يقرب من 9 آلاف شهيد فلسطينى غالبيتهم من المدنيين العزل داخل قطاع غزة.

وتزامن الاجتياح البرى لقطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى مع موجة من الانتهاكات فى القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.