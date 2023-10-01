كيف تفرق بين أعراض الحموضة والنوبة القلبية؟

كتب - حسام الشقويرى

تشتبه أعراض الحموضة في بعض الأحيان مع أعراض النوبة القلبية، فقد يعاني بعض الأشخاص من أعراض مثل حرقة المعدة أو عسر الهضم وحدوث ألم فى الصدر وهى نفس أعراض النوبة القلبية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تأخير التعرف على النوبة القلبية فى وقتها، لذلك ينصح الأطباء بضرورة التفريق بين الحالتين لأن النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة تتطلب عناية فورية، إذا لم تكن متأكدًا من سبب أعراضك وتشتبه في إصابتك بنوبة قلبية، فمن الأفضل دائمًا طلب المساعدة الطبية على الفور وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

يمكن أن تؤدي كل من حرقة المعدة والأزمة القلبية إلى ألم كبير في الصدر، و"الفرق الكبير هو أن النوبة القلبية عادة ما تبدو وكأنها ضغط أو ضيق أو عصر بدلاً من الألم، وقد ينتشر الإحساس إلى الكتف اليسرى والذراع والرقبة، بينما تبدو حرقة المعدة أشبه بإحساس حارق وقد تنتشر إلى الحلق.

والفرق الآخر هو أن حرقة المعدة عادة ما تسبب إحساسًا بالحرقان أو الانزعاج في الجزء العلوي من البطن أو أسفل الصدر، في حين أن ألم الصدر الناجم عن نوبة قلبية يكون أكثر مركزية أو في الجانب الأيسر وقد ينتشر إلى الرقبة أو الذقن أو الكتف الأيسر، وبعض النوبات القلبية تكون مفاجئة ومكثفة، في حين أن بعضها الآخر يمكن أن يبدأ ببطء مع ألم خفيف أو عدم الراحة، تشمل بعض العلامات التحذيرية للأزمة القلبية ما يلي:

ألم في منتصف الصدر يستمر لأكثر من بضع دقائق، أو قد يختفي ثم يعود. قد تشعر بالضغط أو العصر أو الامتلاء

يمكن أن يحدث ضيق في التنفس مع أو بدون ألم في الصدر

ظهور العرق البارد والغثيان والدوار