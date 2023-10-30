3 مشروبات "ديتوكس" على قد الإيد.. للتخلص من السموم وتعزيز المناعة

كتبت مروة محمود الياس

مشروبات الديتوكس، تعبير أطلق على بعض أنواع العصائر الصحية، التى تهدف إلى تنقية جسم الإنسان من السموم التى تتراكم فيه، وفى الوقت ذاته تحتوى أغلب هذه العصائر على مكونات صحية للغاية، تعزز من صحة الجسم، وتعزز من مناعته أيضًا.

ذكر تقرير نشر فى موقع humnutrition عن المشروبات الديتوكس، التى تساهم فى تخليص الجسم من سمومه المتراكمة، وهى سموم تتراكم نتيجة العادات الغير صحية الناتجة عن تناول الطعام الغنى بالدهون والسعرات الحرارية العالية، فضلا عن الطعام المقلي، إضافة إلى عدم شرب المياه بالقدر الكافي لفترات طويلة، وهى عادات تجعل الجسم يتراكم به السموم.

وذكر التقرير أن مشروبات الديتوكس تساعد علىد تعزيز مناعة الجسم وتقوية دفاعاته ضد المرض، إضافة إلى تنشيطها لعمل الكبد، كما أنها تعزز عملية الهضم وتحسين حالة المعدة تدريجيا، كما أنها تحسن المزاج وتجعل الجسم أكثر انتعاشا.

ومن أبرز هذه المشروبات الصحية وفقا لما ذكره التقرير: عصير الخيار فنقع الخيار فى المياه، وشرب المستهلص، يساعد بشكل كبير على تعزيز مناعة الجسم وتركيبه بشكل كبير والحفاظ عليه من الجفاف، كذلك يساعد على تعزيز الهضم والتمثيل الغذائى المثالى، كما أن الخيار يساعد على تنظيف الجسم من سمومه، وتهدئة المعدة، وذلك لأنه يعتبر مدر طبيعى للبول، يساعد على التخلص من السموم من خلال البول، وهو ما يعزز من فكرة الحفاظ على الجسم والصحة.



القهوة هل كنت تعلم أن مشروب القهوة الصباحى، يساعد على عملية تنقية جسمك من سمومه المتراكمة، هذا ما أكده التقرير، موضحا أن القهوة تحتوى على كم هائل من مضادات الأكسدة الصحية التى تعمل على الحفاظ على خلايا الجسم ونضارتها وشبابه، كما أنها مدرة جيدة للبول وتحفز عمل الأمعاء على الهضم السليم وتقليل حدة تراكم الدهون فى الجسم، ويفضل للاستفادة القصوى من القهوة كمنقى للجسم أن تتناول قبلها الكثير من المياه، وأن تضيف إليها بعض من الحليب خال الدسم أو رشة من القرفة للاستمتاع بمذاق جيد واستفادة قصوى من فوائدها

الشاى الأخضر

كوب يومى من الشاى الاخضر يساعد على تخلص الجسم من السموم، فمادة البوليفونيول التى يحتوى عليها، تساعد التخلص من السموم وتقلل تدريجيا الضغوط على الكبد وتعزز من سلامته وصحته لفترة طويلة، كما أن هذا المشروب غنى بمضادات الأكسدة الصحية التى تعزز من القوة والشباب والنضارة والصحة