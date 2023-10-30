مرور ميدانى لمتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والالتزام بتخفيضها فى أسوان

تابع اللواء أشرف عطية سلسلة، الحملات التموينية والتفتيشية الجارى تنفيذها للمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية بمختلف المراكز والمدن، مشدداً على التنسيق مع كل الجهات المعنية لضمان التأكيد على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25%، مع ضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وغير الملتزمين.
وذلك فى إطار المتابعة الدورية لتطبيق منظومة ضبط أسعار السلع الأساسية والالتزام بتخفيضها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وأيضاً تطبيقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
ومن جانبه، أكد محمود عليان رئيس مدينة السباعية في تصريحات صحفية، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، تم المرور على المحلات التجارية للتأكد من توافر السلع الأساسية وغيرها من السلع الغذائية اللازمة دون استثناء، مع الاطمئنان على وجود انخفاض بالأسعار وخاصة السلع الـ 7 المحددة، كما أوضح نور حسانين سكرتير مدينة البصيلية بأنه بالتنسيق مع إدارة التموين تم تنظيم حملة على الأسواق أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة منها محاضر عدم إعلان وإغلاق وشهادات صحية وتعدى وتعطيل عمل.
وفى نفس السياق، أشار أحمد رمضان نائب رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، إلى أنه تم المرور على محلات الجزارة والسوبر ماركت ومحلات بيع الدواجن بقروي قورته للتأكيد علي ضبط الأسعار وتوافر السلع الأساسية والإستهلاكية بالكميات والجودة المطلوبة.
ومن جانبه، أكد على ياسين رئيس مدينة كلابشة على مواصلة المرور الميدانى لتفقد الأسواق والمحال التجارية لمتابعة الالتزام بالأسعار المخفضة من أجل التخفيف عن كاهل الأهالى والمواطنين وسد احتياجاتهم بالشكل المطلوب.
وعلى جانب آخر، تواصل محافظة أسوان سلسلة الإنجازات المتتالية فى كل قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وفى هذا الإطار، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في "تصريحات صحفية" على أن أعمال التطوير والتجميل تشهد فى كل يوم ملحمة من النجاحات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وخاصة فى المناطق السياحية، موضحاً أنه وفقاً للرؤية المتكاملة التى تم وضعها لخلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية ، ويتم تنفيذها بأفكار إبداعية وإبتكارية خارج الصندوق لتكون عروس المشاتى ، وعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية دائماً فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها ، ولاسيما مع إنطلاق الموسم السياحى الجديد.
ومن جانبه، أوضح محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل السياحية أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان، وبمتابعة من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ فإننا نسابق الزمن للانتهاء من مشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر، وبنسبة تنفيذ 60%، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة والأثار، لافتاً إلى أنه يتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإنتهاء من تنفيذ مشروعات ترميم وتطوير المناطق التاريخية والأثرية ، والتى من بينها مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والجزر الوسطى بدءاً من طريق المعبد ، وحتى مطار أبو سمبل الدولى ، دعماً من الخطة الإستثمارية للمدينة ، وهو الذى تكامل مع عمل بوابات إلكترونية داخل معبد أبو سمبل السياحية دعماً من صندوق إنقاذ أثار النوبة لظهور المدينة السياحية بالمظهر الجمالى والحضارى المشرف واللائق أمام الزائرين والأفواج السياحية من مختلف دول العالم.
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