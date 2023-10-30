مرور ميدانى لمتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والالتزام بتخفيضها فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية سلسلة، الحملات التموينية والتفتيشية الجارى تنفيذها للمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية بمختلف المراكز والمدن، مشدداً على التنسيق مع كل الجهات المعنية لضمان التأكيد على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25%، مع ضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وغير الملتزمين.

وذلك فى إطار المتابعة الدورية لتطبيق منظومة ضبط أسعار السلع الأساسية والالتزام بتخفيضها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وأيضاً تطبيقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ومن جانبه، أكد محمود عليان رئيس مدينة السباعية في تصريحات صحفية، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، تم المرور على المحلات التجارية للتأكد من توافر السلع الأساسية وغيرها من السلع الغذائية اللازمة دون استثناء، مع الاطمئنان على وجود انخفاض بالأسعار وخاصة السلع الـ 7 المحددة، كما أوضح نور حسانين سكرتير مدينة البصيلية بأنه بالتنسيق مع إدارة التموين تم تنظيم حملة على الأسواق أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة منها محاضر عدم إعلان وإغلاق وشهادات صحية وتعدى وتعطيل عمل.

وفى نفس السياق، أشار أحمد رمضان نائب رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، إلى أنه تم المرور على محلات الجزارة والسوبر ماركت ومحلات بيع الدواجن بقروي قورته للتأكيد علي ضبط الأسعار وتوافر السلع الأساسية والإستهلاكية بالكميات والجودة المطلوبة.

ومن جانبه، أكد على ياسين رئيس مدينة كلابشة على مواصلة المرور الميدانى لتفقد الأسواق والمحال التجارية لمتابعة الالتزام بالأسعار المخفضة من أجل التخفيف عن كاهل الأهالى والمواطنين وسد احتياجاتهم بالشكل المطلوب.